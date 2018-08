Nederlandse verdachte Spa: 'Veel bier en vijf keer drugs genomen'

Het parket besliste gisteren Yvo T. aan te houden voor doodslag op de 38-jarige agent Amaury Delrez en poging tot doodslag op diens collega. Delrez stierf zaterdagnacht bij een controle van de taxi waarin T. met zijn jongere broer en een gezamenlijke vriend was gestapt na een ruzie met portiers van een café in Spa. Hij kreeg een kogel in het hoofd.



T. kon pas maandag verhoord worden, omdat hij zondag nog te zwaar onder invloed van alcohol en drugs was. Volgens het parket viel er toen geen zinnig woord uit hem te krijgen en viel hij geregeld in slaap. De Nederlander werd zondagochtend volledig van de wereld opgepakt in een nabijgelegen vakantiehuis, met een kogelwond in zijn buik. Die liep hij op tijdens de schietpartij met de politie.



Deze krant meldde eerder al dat T. in zijn verhoren op maandag tegenover de politie vertelde zich van de gebeurtenissen niets te herinneren. Alles tussen de aankomst aan café Havana in Spa en zijn arrestatie is volgens de man 'een zwart gat'. RTL Info meldt nu op basis van de inhoud van de verhoren dat T. heeft verklaard op de bewuste avond heel veel bier te hebben gedronken en vijf keer verschillende drugs heeft genomen. Een uitleg over de schoten of over de locatie van het wapen - dat nog altijd niet teruggevonden is - kan hij niet geven.