Nederlandse vleeshandelaar krijgt twee jaar cel voor ‘sjoemellasagne’

De rechtbank in Parijs achtte Jan F. en drie medebeklaagden gisteren schuldig aan ‘georganiseerde fraude en valsheid in geschrifte’. F. en de eveneens uit Breda afkomstige Hans W. (61) kochten volgens het Franse Openbaar Ministerie paardenvlees in Canada of Roemenië, importeerden het, sloegen het op en verkochten het daarna aan het Franse vleesverwerkingsbedrijf Spanghero.



Dat bedrijf verkocht het vlees vervolgens door aan een bedrijf in Luxemburg, gespecialiseerd in diepvriesmaaltijden. Door zowel de Nederlandse als de Franse verdachten werden etiketten op het vlees verwijderd en veranderd. Daardoor dacht het bedrijf in Luxemburg dat het Frans rundvlees kocht in plaats van Roemeens paardenvlees, aldus justitie.