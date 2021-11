Nederlandse vrijwilliger (73) riskeert lange gevangenisstraf voor hulp aan vluchtelingen op Lesbos

Wiki­Leaks-oprichter Assange mag in gevangenis met partner Stella trouwen

WikiLeaks-oprichter Julian Assange mag in de gevangenis in Londen, waar hij sinds 2019 zit, met zijn partner Stella Moris trouwen. Een woordvoerder van de zwaarbeveiligde gevangenis Belmarsh vertelt aan Britse media dat het verzoek van Assange ‘op de gebruikelijke manier is ontvangen, overwogen en verwerkt door de gevangenisdirecteur, net als voor elke andere gevangene’.

12 november