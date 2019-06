Nederlandse vrouw (63) verongelukt op populaire wandelroute in Spanje

De vrouw overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De 67-jarige vrouw, ook een Nederlandse, verkeert in kritieke toestand, melden Spaanse media.



Het ongeluk gebeurde nabij de stad León. De twee vrouwen waren kort daarvoor vertrokken uit hun hotel in Virgen del Camino, drie kilometer verderop. Rond acht uur ‘s morgens, toen ze over een smalle stoep liepen en bijna uit de korte tunnel onder de snelweg op weg naar Fresno del Camino waren, werden ze van achteren geschept door een auto.



De auto werd bestuurd door een 19-jarige jongen die pas sinds kort zijn rijbewijs had. Hij werd vergezeld door twee vrienden. Om onbekende redenen verloor de bestuurder de controle over het stuur en vloog hij de stoep op.



De Guardia Civil onderzoekt of een te hoge snelheid de oorzaak van het ongeluk is; vlak voor de tunnel is er een lange, flauwe bocht. De tunnel is overigens het enige stukje van de weg waar een stoep is aangelegd.



De bestuurder van de wagen had niet gedronken of drugs gebruikt.