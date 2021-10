Nederlandse wandelaar (69) omgekomen in Duitsland na val van tientallen meters

Grootste drugsbaron Colombia opgepakt: ‘Alleen te vergelij­ken met val van Pablo Escobar’

8:45 De politie en het leger van Colombia hebben zaterdag tijdens een gezamenlijke operatie de leider van de beruchte drugsbende Clan del Golfo opgepakt. Het land had een beloning van drie miljard pesos (ruim 680.000 euro) op het hoofd van Dairo Antonio Usuga (50), ook bekend als Otoniel, gezet. ,,Deze klap aan de drugshandel is alleen te vergelijken met de val van Pablo Escobar in de jaren negentig”, aldus de Colombiaanse president Ivan Duque.