Nederlandse wandelaar in Frankrijk omgekomen door vallende stenen

Belgisch gezin met drie tienerzo­nen veronge­lukt op terugweg vakantie: ‘Het waren fantasti­sche mensen’

Geen schijn van kans had het gezin van het Belgische tandartskoppel Vincent (48) en Annick (47), toen hun voertuig woensdagnacht de betonnen vangrail raakte op de snelweg bij Doornik, in de buurt van Kortrijk in België. Samen met hun drie tienerzonen in de wagen kwamen ze ter plekke om, op tien minuten rijden van hun woning. ,,We zijn verbijsterd”, zeggen buurtbewoners.