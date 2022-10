Nederlandse wielrenner vliegt tijdens wedstrijd uit de bocht en overlijdt in Spanje

De organisatie van de L’Étape Spain by Tour de France zegt diepbedroefd te zijn door het overlijden van de deelnemer. ‘We brengen onze diepste condoleances over aan de nabestaanden.’

Rond 12.00 uur ging het zondag mis in de provincie Granada. J.S. raakte zo'n vier uur na de start van de ronde van de weg. Volgens een lokale nieuwssite viel hij tien meter naar beneden na het nemen van een bocht. Meerdere mensen belden 112. Het slachtoffer ademde nog wel, maar was zwaargewond.

‘De 43-jarige wielrenner kreeg meteen medische verzorging van ons noodteam’, valt te lezen in de verklaring. ‘Hij is overgebracht naar een neurotraumatologisch hospitaal in Granada waar hij een dag later is komen te overlijden.’ Volgens de lokale site is er een traumahelikopter ingezet.