Nederlandse ‘witwaskoerier’ betrapt met bijna 6 ton aan Iers misdaadgeld

Een 45-jarige Nederlander moet bijna 6 ton in contanten afstaan waarmee hij via de Eurotunnel van het Verenigd Koninkrijk naar Frankrijk wilde reizen. Hij kon de herkomst van het geld niet verklaren, meldt het Britse Nationale Misdaadagentschap (NCA)

Een rechter in Maidstone (Kent) verklaarde de 559.705 euro donderdag daarom verbeurd. Het geld komt ten goede van de Britse schatkist. Het NCA vermoedt dat het gaat om winsten van de georganiseerde misdaad in Ierland.



Harm S. verklaarde tijdens een controle door Britse grenswachten, op 25 februari 2019 vlak voordat hij een Eurotunnel-trein wilde oprijden, dat hij op zakenreis was geweest naar Dublin. Via zijn ouders in Nederland wilde hij naar eigen zeggen naar zijn woonplaats in Andorra rijden, het grensstaatje en belastingparadijs tussen Frankrijk en Spanje.



S. beweerde in de medische industrie te werken en zei dat hij voorzitter was van een organisatie die stralingsapparatuur verkoopt voor de behandeling van kanker.



Spaargeld

Toen hem werd gevraagd hoeveel geld hij bij zich had, zei hij ‘misschien 5000’ voordat hij zijn laptoptas opende waarin geen contant geld zat. De Nederlander nam de controleurs mee naar de kofferbak van zijn wagen en wees op een koffer waarin volgens hem zo'n 400.000 tot 500.000 euro zat. Het ging volgens hem om zijn spaargeld en zei dat hij kon bewijzen waar het geld vandaan kwam.

In de grote zwarte rolkoffer vonden de grenswachten twee verzegelde zakken met opdruk ‘Zweedse aanmaakblokjes’. In de ene zaten drie kartonnen dozen met niet-gebundelde biljetten van 20 euro, in de andere twee dozen vol biljetten van 50 euro. De NCA vermoedt dat de verzegelde verpakking moest voorkomen dat geldhonden de biljetten zouden ruiken.

Na de inbeslagname van het geld kwam S. blijkbaar weer op vrije voeten in afwachting van zijn rechtszaak. In januari vorig jaar werd hij opnieuw gearresteerd, ditmaal in een kantoor in Dublin. Ierse agenten namen er volgens The Irish Times zo'n 200.000 pond (ongeveer 236.000 euro) in beslag en een aantal goudstaven. Hij werd aangeklaagd voor witwassen van langs criminele weg verkregen geld. De Nederlander gaf volgens de krant geen commentaar op de beschuldigingen aan zijn adres en vroeg niet om vrijlating op borgtocht. Het is onduidelijk of hij nog steeds vastzit of inmiddels is berecht.

Geen geloofwaardige verklaring

S. kreeg de gelegenheid om de herkomst van het geld aan te tonen maar kon volgens het Britse Misdaadagentschap geen geloofwaardige verklaring geven. Daarop startte het NCA een civiele procedure voor verbeurdverklaring van het geld.

,,Het gebruik van civiele bevoegdheden stelt ons in staat om vermeend crimineel geld te ontnemen en, het belangrijkste, berooft georganiseerde criminele groepen van hun winsten. Dit geld kan niet langer worden gebruikt om te herinvesteren in nog meer strafbare feiten’’, zegt NCA-afdelingsleider Mark Howes. ,,Geld vormt de kern van de georganiseerde misdaad en daarom geeft ons agentschap prioriteit aan het verstoren van witwasoperaties, zowel in het Verenigd Koninkrijk als in het buitenland.”

Volledig scherm De koffer van de Nederlander. © NCA

Volledig scherm © NCA