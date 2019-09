Nederlandse YouTubers op borgtocht vrij na arrestatie bij Area 51

De vrijlating volgt kort op een statement van de lokale politie van Nye County. Zij bracht de arrestatie van Ties Ganzier (20) en Govert Sweep (21) bewust naar buiten om een punt te maken. ,,We willen dat mensen zich realiseren dat we geen grapje maken,” zegt agent David Boruchowitz.

Er worden wel vaker mensen aangehouden rondom de mysterieuze legerbasis Area 51, maar de lokale politie is deze periode echter extra op haar hoede, laat Boruchowitz weten. Op 20 september staat een bestorming van de militaire basis gepland. Hoewel het lijkt te gaan om een uit de hand gelopen internetgrap, hebben op Facebook ruim een half miljoen mensen toegezegd aanwezig te zijn.

Quote We willen dat mensen zich realiseren dat we geen grapje maken Agent David Boruchowitz

,,Bij inschikkelijke mensen die vooral dom zijn geweest, gebruiken we weinig geweld", vertelt hij. ,,Maar als mensen doorzetten en zich verzetten, is het gebruik van dodelijk geweld toegestaan.” De twee Nederlanders vielen vooral in die eerste categorie van domoren, zo lijkt het. ,,Iedereen die een verboden terrein betreedt rond een plek die van belang is voor de nationale veiligheid is zeker niet erg intelligent.”

Welke straf hen boven het hoofd hangt is nog niet duidelijk. De maximale straf voor het overtreden van een militaire basis is een celstraf van zes maanden, een boete van 500 dollar of allebei.

Verboden toegang

De twee reisden afgelopen zondag af naar Amerika om een documentaire te maken over Area 51 toen zij werden gesnapt in hun huurauto op Nevada National Security Site in Nye County. Ze waren al enkele kilometers het terrein binnengedrongen, waar je zonder de juiste papieren niet mag komen. Volgens de lokale politie verklaarden de twee bij hun aanhouding dat ze heel goed Engels begrepen, maar bewust de borden ‘do not enter’ en ‘no trespassing’ (verboden toegang) hadden genegeerd, omdat ze het terrein wilden verkennen.

Urban exploring

De twee jongens hebben allebei een YouTube-kanaal. Ties heeft onder meer een gamekanaal en eentje waarop hij stunts uithaalt. Govert bezoekt op zijn kanaal vooral verlaten of verboden plekken. Hij is een zogeheten ‘urban explorer’.

Afgelopen zomer probeerde hij bijvoorbeeld met succes een bewaakte legerbasis in Nederland te betreden. De basis is niet meer in gebruik, maar doet dienst als oefenterrein voor terreureenheden. In een eerder interview met De Gelderlander gaf de 21-jarige Govert aan dat het hem niet alleen om entertainment gaat. ,,Ik kies plekken uit met een interessante geschiedenis. Mijn video’s zijn half documentaire, half horrorfilm.”