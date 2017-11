Nederlandse zakenman Marcel van Hout vermoord in Belgische Neerpelt

Volgens Bert de Rooij, advocaat van de familie van het slachtoffer is Van Hout 'een onnatuurlijke dood gestorven, maar staat niet vast dat het om een misdaad gaat'. De Belgische politie stelt dat Van Hout met geweld om het leven is gebracht.



Een buurman die gisteravond werd gewaarschuwd door de ex van het slachtoffer, zag het slachtoffer binnen in een plas bloed liggen. ,,Het was geen zelfmoord, dat was wel duidelijk." Van Hout werd gevonden door zijn ex-vrouw.



Het slachtoffer was eigenaar van meerdere ondernemingen, waaronder het bedrijf Universal BV in het Nederlandse Son en Breugel, net boven Eindhoven. Daar worden allerlei benodigdheden voor de bouw verkocht waaronder steigermaterieel, bouwhekken en bouwliften. Hij had twee woningen in Grote Heide, een kerkdorp in het noorden van de gemeente Neerpelt. Zeven jaar geleden brandde een leegstaande woning van hem af na brandstichting.



In de Belgische villawijk zijn vijf keer eerder Nederlanders om het leven gebracht. Onder meer de vermoorde Amsterdammer Sam Klepper en Hagenaar Marco Eijk woonden op de Grote Heide in Neerpelt.



In het belang van het onderzoek kan het OM voorlopig geen verder commentaar geven.