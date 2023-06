Neergehaalde Russische drone ontploft voor flatgebouw in Odessa: ‘Ik heb er geen woorden voor’

Groot in het nieuws zullen ze niet komen - daarvoor vallen er te veel Russische raketten op Oekraïense steden -, maar voor de bewoners van de Vladimir Vysotsky-straat in Odessa werd zaterdag een dag om nooit meer te vergeten. Zij het in negatieve zin: voor hun tien verdiepingen hoge flatgebouw kwam een Russische drone tot ontploffing, met drie doden en 26 gewonden tot gevolg, onder wie een zwangere vrouw en twee kinderen.