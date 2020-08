Neergeschoten Jacob Blake ‘met handboeien vast aan ziekenhuisbed’

Londen in de ban van ontvoering drie kleuters: acht arresta­ties, klopjacht op vader

27 augustus Londen is in de greep van een geruchtmakende ontvoering van drie jonge kinderen, waarvoor al acht mensen zijn aangehouden. De Britse politie is momenteel met man en macht op zoek naar de 26-jarige Imran Safi, de biologische vader van de drie kleuters. Hij bedreigde een pleegouder met een mes en nam zijn kinderen mee in een auto. Sindsdien ontbreekt ieder spoor.