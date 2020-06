Neergestoken burgemeester Brugge heeft ‘veel geluk’ gehad: ‘Verdachte wilde mijn vaders keel doorsnijden’

UpdateBurgemeester Dirk De fauw (CD&V) van het Belgische Brugge is vanmiddag neergestoken. Hij werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis, maar zijn situatie is stabiel. De politie pakte al vrij snel een verdachte op. Het zou gaan om een cliënt van de burgervader, die tevens advocaat is.

Volgens Het Laatste Nieuws werd de 62-jarige burgemeester aan het begin van de middag in zijn hals gestoken, maar zou hij zelf de hulpdiensten nog hebben kunnen alarmeren. Zijn chauffeur bracht hem naar het Brugse AZ Sint-Jan hebben. Zijn toestand was ernstig maar niet levensbedreigend. De fauw onderging een operatie en kreeg 24 hechtingen in zijn hals.

Die operatie is succesvol verlopen, verklaarde De fauws zoon Dieter tegenover de Vlaamse krant. “Mijn tante heeft papa intussen al aan de lijn gehad. Hij was enorm onder de indruk. De dader heeft enkele uren op wacht gestaan. Dat is ook bevestigd door een buurvrouw”, zegt Dieter.

Aardappelschilmesje

De verdachte, die vlak na de feiten werd opgepakt, wachtte tot zijn vader bij diens advocatenkantoor arriveerde. Daarna ging hij hem te lijf met een aardappelmesje. ,,Hij maakte een snijbeweging en wilde de keel van mijn vader doorsnijden’’, aldus de zoon. De verdachte is volgens hem een man van in de veertig die al enkele jaren cliënt is bij zijn vader. De burgemeester kreeg 24 hechtingen.

Volgens het Openbaar Ministerie in Brugge heeft De fauw ‘enorm veel geluk’ gehad. ,,De dader stak in de dodelijke zone van de hals’’, verklaarde een woordvoerder. De verdachte wordt verdacht van poging tot moord en moet morgenmiddag voor de onderzoeksrechter verschijnen. Over het motief voor de steekpartij is nog niets bekend.

Volledig scherm Sporenonderzoek advocatenkantoor Dirk De fauw © Mathias Mariën

Volledig scherm Sporenonderzoek advocatenkantoor Dirk De fauw © Mathias Mariën