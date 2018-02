Negenhonderd mijnwerkers vast in goudmijn Zuid-Afrika

Het gaat om de Beatrixmijn van het bedrijf Sibanye Stillwater. Volgens het bedrijf is er geen reden tot paniek. De opgesloten mijnwerkers zijn volgens een woordvoerder veilig en hebben voedsel en water. De stroomvoorziening is deels weer gemaakt, maar er is nog niet genoeg stroom om alle mijnwerkers naar boven te krijgen.

Niet iedereen is even rustig. De Zuid-Afrikaanse mijnwerkersvakbond Amcu stelt in een verklaring ongerust te zijn over het geheel ontbreken van een rampenplan. Het bedrijf Sibanye Stillwater moet volgens de bond zelfs een noodaggregaat lenen van een concurrerend bedrijf. Wat de bond betreft had de mijn zelf moeten beschikken over noodstroom.