Net een film: drie schipbreukelingen na 33 dagen gered van onbewoond eiland

Drie mensen zijn dinsdag door de Amerikaanse kustwacht gered nadat ze bijna vijf weken eerder waren gestrand op een onbewoond eiland in de Bahama’s. Het drietal overleefde door het eten van kokosnoten en het vlees van schelpdieren en ratten. Leden van het reddingsteam vertelden dat ze nog nooit eerder zoiets hadden gezien. ,,Het was echt ongelooflijk.”

Het drietal, twee Cubaanse mannen en een vrouw, werd maandag bij toeval gevonden op het piepkleine eiland tussen de Florida Keys en Cuba door de bemanning van een vliegtuig dat op patrouille was. De drie zwaaiden met een zelfgemaakte vlag om de aandacht te trekken, meldt de BBC op basis van betrokkenen.

De bemanning van het patrouillevliegtuig was niet in staat om een onmiddellijke redding uit te voeren en door weersomstandigheden moesten de drie eilandbewoners nog een nachtje op het eiland slapen. In de tussentijd dropte de kustwacht voedsel, water en een radio zodat ze met elkaar konden communiceren.



,,Helaas hadden we in ons team geen mensen die vloeiend Spaans spreken, maar met mijn beste Spaans kwam ik erachter dat ze uit Cuba kwamen en medische zorg nodig hadden”, zei Riley Beecher van de kustwacht tegen de BBC. ,,Ze konden uitleggen dat ze al zo’n 33 dagen op het eiland vastzaten.”

Uitgedroogd

De drie vertelden de kustwacht dat ze een paar weken eerder naar het eiland waren gezwommen toen hun bootje om nog onduidelijke redenen begon te kapseizen. Reddingswerkers waren verbaasd dat ze het zo lang hadden kunnen volhouden. ,,Op het eerste gezicht lijkt het eiland niet veel te hebben, maar er is wat struikgewas en wat bomen zodat ze nog een beetje konden schuilen voor het weer”, vertelde een lid van de reddingsbrigade.

Een helikopter slaagde er uiteindelijk dinsdag in de drie Cubanen van het eiland, genaamd Anguilla Cay, te halen. De twee mannen en de vrouw zijn direct overgebracht naar een ziekenhuis in Florida. Ze oogden uitgedroogd en vermoeid, maar inmiddels gaat het naar omstandigheden goed met ze. ,,Ze waren heel duidelijk en welbespraakt over wat er aan de hand was”, vertelde iemand van de kustwacht tegen NBC. ,,Het was echt ongelooflijk. Ik weet niet hoe ze het hebben gedaan. Ik ben verbaasd dat ze in zo’n goede conditie waren toen we ze vonden.”

Complexe operatie

Sean Connett, officier van de kustwacht, noemde de reddingsmissie in een verklaring ‘een complexe operatie’. ,,Dankzij onze vliegtuigbemanning die ijverig routinematige patrouilles uitvoert, konden we mensen in nood zien en ingrijpen. Dit was een zeer complexe operatie waarbij middelen en bemanningen van verschillende eenheden betrokken waren, maar dankzij goede communicatie en coördinatie tussen commandocentra en piloten konden we iedereen veilig naar een medische faciliteit brengen voordat de situatie verslechterde.”



Als het trio niet was gevonden, zouden ze waarschijnlijk zijn gestorven door een gebrek aan zoet water, stelt de kustwacht. Ze zijn overgedragen aan de Amerikaanse immigratie- en douanedienst.

