Netanyahu bevriest migrantendeal met VN-vluchtelingenorganisatie

Door aap meegenomen baby'tje dood teruggevonden

2 april Het baby'tje dat afgelopen zaterdag door een aap uit zijn huis in het Indiase dorp Talabasta werd meegenomen, is gisterochtend dood gevonden. Hij lag in een waterput in de achtertuin. Volgens de politie verloor de aap vermoedelijk zijn grip, waardoor het kindje in de put viel.