‘Neushoorntje dat wilde drinken bij dode moeder is in orde’

,,'s Nachts slaap ik naast Lotti. Ik lig op een matrasje, zij op een deken. Soms probeert ze dan bij je te kruipen. Ze is erg ondeugend'', zegt Tamara. De 33-jarige operatie-assistente uit Langeweg, vlakbij Breda, is tot en met mei drie maanden lang vrijwilligster bij The Rhino Orphanage in Zuid-Afrika. Waar precies, dat mag ze niet zeggen. ,,We moeten mensen niet op verkeerde ideeën brengen. Op sociale media moeten we onze geolocatie uitzetten, ons terrein wordt bewaakt en we dragen panic buttons. Dit is hartstikke mooi werk, maar we moeten voorzichtig zijn.''



In teams van twee verzorgt Tamara de neushoornwezen dag en nacht. ,,We zijn 25 uur aaneengesloten aan het werk. We geven de dieren eten, maken 's nachts melk voor de kleintjes, gaan met ze wandelen en monitoren ze voortdurend.''