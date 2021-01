‘Neutrale speech Biden brengt Amerika terug naar politieke saaiheid’

De inauguratierede van president Joe Biden zal niet de boeken ingaan als een van de beste en meest inspirerende. Maar wel als een toespraak op een van de belangrijkste momenten in de Amerikaanse politieke geschiedenis. Een boodschap van verzoening moet rust in de tent brengen, zegt Victor Vlam, Amerikakenner en debatdeskundige.

,,De toespraak was niet verrassend en redelijk saai‘’, zegt Victor Vlam. ,,De focus op eenheid hadden we verwacht. Dat is wat Amerika nu ook nodig heeft na de emotionele uitputtingslag van de afgelopen maanden. Terug naar politieke saaiheid.‘’

Volledig scherm © REUTERS De toespraak van Biden was heel anders dan die van zijn voorganger Donald Trump, vier jaar geleden. Trump maakte van zijn inauguratierede een veredelde campagnespeech. ,,Het was partijpolitiek‘’, zegt Vlam. ,,Hij hamerde op ‘Make America great again’ en veegde de vloer aan met de politiek van Barack Obama. Je kunt Trump in ieder geval verwijten dat hij weinig heeft gedaan om partijen bij elkaar te brengen.‘’

Tumultueus

Dat laatste was duidelijk wel de boodschap van Biden. Dat kon ook niet anders na de tumultueuze presidentsverkiezingen, de beschuldigingen van fraude door het kamp van Trump, de oplopende woede en haat van zijn aanhangers die leidden tot de bestorming van het Capitool.

Biden noemde Trump geen enkele keer, maar verwees wel impliciet naar hem toen hij zei dat het tijd is om ‘de waarheid te verdedigen’ en ‘de leugens te verslaan’.

Volledig scherm Joe Biden. © AFP

,,Ik vond het vooral krachtig dat Biden benoemde dat de verdeeldheid in Amerika nu het grootst is sinds de Tweede Wereldoorlog‘’, zegt Vlam. ,,Het was in die zin een neutrale speech. Elk woord dat hij uitsprak, had ook uitgesproken kunnen worden door een Republikein. Dit is niet het moment voor controverses. De temperatuur in het politieke debat moet eerst zakken.‘’

Samenwerking

Wel had Biden in zijn speech meer een handreiking naar de Republikeinen kunnen doen, vindt Vlam. ,,Hij had nadrukkelijker de basis kunnen leggen voor samenwerking met de Republikeinen. De Democraten zullen niet alles voor elkaar krijgen en zullen ook compromissen moeten sluiten.‘’

Vlam vindt dat Biden zijn boodschap goed bracht. ,,Hij is geen begaafde spreker, maar hij kwam sterk over. Soms is hij wat zwakker. Op die momenten zie je dat het ook gewoon een oude man is.’’

Bekijk hier alle video's over de inauguratie.