New York zoekt moedige rattenvanger met ‘killer instinct’, salaris tot 170.000 dollar

China komt met meer en meer versoepe­lin­gen van strenge coronare­gels: ‘Forse ommezwaai’

Na tientallen protesten in verschillende Chinese steden zijn er tekenen dat het regime in Peking wel degelijk versoepelingen van de strenge coronamaatregelen in gaat voeren. Vicepremier Sun Chunlan - die gaat over de bestrijding van het virus - heeft gezegd dat met de Chinese gezondheidscommissie (NHC) wordt toegewerkt naar een ‘meer mensgerichte aanpak’.

1 december