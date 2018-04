New Yorkse universiteit schorst studentenclub na racistische video

Gokkende moordoma na klopjacht gepakt in Texaans vakantie­park

13:14 ,,Ze lacht en ziet eruit als de doorsnee moeder of oma.’’ Zo omschreef hulpsheriff Carmine Marceno van Fort Myers, in Florida, de voortvluchtige Ann Lois Riess. In werkelijkheid is de 56-jarige vrouw een ‘doelgerichte en ijskoude moordenares’, aldus Marceno. Gisteren kwam aan haar vlucht een eind, toen agenten haar in een resort in Texas oppakten.