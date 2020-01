Niemand in Hollywood durft deze vrouw uit te lachen: de schrik van Weinstein

Neonazisti­sche organisa­tie Combat 18 officieel verboden in Duitsland

De neonazistische organisatie Combat 18 is officieel verboden in Duitsland. ,,Dit verbod heeft een duidelijke boodschap: Voor extreemrechts en antisemitisme is in onze maatschappij geen plaats'', aldus de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer.