Niet corona maar een tekort aan kerstbomen doet Amerikanen vrezen voor kerst

Het is niet corona waarvan de Amerikanen vrezen dat het roet in het eten gooit deze kerst, maar problemen met het leveren van zowel plastic kerstbomen als échte. Na een angst voor een tekort aan kalkoenen voor Thanksgiving afgelopen donderdag, zijn de Amerikanen nu bang dat kerst niet door kan gaan door een tekort aan kerstbomen. Dat meldt The Guardian . Toch heeft de Amerikaanse Kerstbomenvereniging (ACTA) inwoners beloofd dat ze er alles aan zullen doen om kerst te redden.

Tekort door leveringsproblemen

Afgelopen jaar hadden zo’n 94 miljoen Amerikaanse huishoudens een kerstboom in huis, waarvan meer dan 80 procent een plastic boom in huis had.

Nederland geen probleem

In Nederland is er nog geen tekort aan kerstbomen. Wel merken deskundigen dat Nederlanders nu met corona steeds eerder kerstbomen en verdere kerstversiering in huis halen. Traditiedeskundige Ineke Strouken zei al eerder tegen deze krant: ,,Nu met corona hebben we blijkbaar heel erg de behoefte aan een knus winternestje. Ik had nog nooit kerstbomen gezien voor Sint Maarten, maar dit jaar wel.” Meestal wordt de kerstboom traditioneel na pakjesavond pas in huis gehaald, maar doordat de donkere dagen nu ook worden opgeschrikt door het coronavirus en de onzekerheid aan maatregelen, hebben mensen meer behoefte aan de lichtjes die bij het kerstfeest horen.



Ook bij de tuincentra loopt het al weken storm. Vooral de plastic bomen zijn in trek, omdat deze het langer volhouden dan de echte bomen. Daarnaast zijn de echte bomen pas sinds afgelopen week te koop.