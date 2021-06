Niet meer in de rij voor het vrouwentoilet, op deze manier zou het zes keer zo snel gaan

Amber Probyn en Hazel McShane van de universiteit van Bristol waren zelf helemaal klaar met de lange rijen voor de vrouwenwc's. Ze werkten enkele zomers op festivals en waar hun mannelijke collega's zo klaar waren, stonden ze zelf soms wel een kwartier in de rij. ,,In onze pauzes moesten we kiezen tussen naar de wc gaan of eten halen, omdat de rijen echt bizar lang waren”, zeggen de twee tegen de BBC.

Ze ontwikkelden daarom, na het ondervragen van tweeduizend vrouwen, een toiletblok dat snel in elkaar te zetten en herbruikbaar is, maar vooral ook snel in gebruik. Er zitten geen deuren voor de cabines en vrouwen hoeven niet te gaan zitten, maar kunnen staand of hurkend plassen. De urinoir is ontworpen in de vorm van een scheepsromp ‘om spetteren te minimaliseren en aan de voorkant nog plek te hebben voor kleding'. In het prototype komen de hokjes in de hoogte tot iets voor je middel. Ze geven dus maar gedeeltelijk privacy.