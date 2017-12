Niet-rokers scoren beter bij dates dan paffende mannen en vrouwen

De resultaten van de studie, waarbij 500 proefpersonen de looks van 23 eeneiige tweelingen beoordeelden, zijn vandaag gepubliceerd op de wetenschapssite Royal Study Open Science. Volgens de onderzoekers is andermaal het bewijs geleverd van 'een significant snellere veroudering' van het uiterlijk van rokers. Maar nu is ook de link gelegd die dat speelt bij onder meer het leggen van contacten. Zo zijn niet-rokende mannen en vrouwen, anders dan rokers, succesvoller tijdens bijvoorbeeld dates.

De oorzaken van uiterlijke veroudering door roken zijn al langer bekend. Zo zorgt nicotine voor vernauwing van bloedvaten in de bovenste huidlagen, terwijl de chemicaliën in tabak funest zijn voor stoffen zoals collageen en elastine die de huid soepel houden. Verder leiden bewegingen die rokers met hun gezicht maken - zoals het aanspannen van de mond en het samenknijpen van ogen bij prikkende rook - tot rimpels en lijnen in het gezicht.

Uit de studie van Penton-Voak en zijn collega's blijkt dat mannen vrouwelijke niet-rokers in twee derde van de gevallen (66 procent) alleen op basis van uiterlijke kenmerken aantrekkelijker en vriendelijker vinden dan de tweelingzussen die nog nooit een peuk hadden aangeraakt. Vrouwen kozen in 68 procent van de gevallen de mannelijke niet-rokers van een tweeling uit als de persoon met de prettigste uitstraling.

roker, niet-roker, roker en niet-roker.

Expressie

Nadat was gebleken hoe makkelijk rokers op basis van hun uiterlijk geïdentificeerd kunnen worden, maakten de onderzoekers met een computerprogramma foto's van de tweelingen waarop absoluut geen gezichtsuitdrukkingen te zien zijn zoals somber kijken of lachen. ,,We wilden niet dat expressie het onderzoek zou beïnvloeden'', aldus de onderzoeker. ,,Vervolgens hebben we die neutraal gemaakte beelden nog eens voorgelegd aan de proefpersonen met de vraag 'wie vind je het aantrekkelijkste'.''

Uit dat aanvullende onderzoek kwam ook weer naar voren dat mannen en vrouwen het gezicht van een niet-roker van het andere geslacht aantrekkelijker vinden. En ook dat vrouwen niet-rokende vrouwen in 70 procent van de gevallen leuker vinden dan rokende vrouwen. Mannen beoordeelden niet-rokende mannen in 72 procent van de gevallen als prettiger om naar te kijken.

De onderzoekers hopen dat hun bevindingen rokers zullen motiveren te stoppen met hun verslaving. ,,Omdat niet-rokers aantrekkelijker worden gevonden, zal die groep ook succesvoller zijn met sociale contacten leggen met mannen of vrouwen'', staat in de conclusies.

De wetenschappers wijzen verder nog op een onderzoek dat in 2014 werd gedaan door een Britse fabrikant van elektronische sigaretten. Daaruit bleek dat de meeste rokers zich zorgen maken over hun uiterlijk. Ze zijn vaak bang om kanker of hartklachten te krijgen, maar de grootste frustraties van rokers zijn met name verkleurde tanden en in mindere mate een slechte adem, rimpels en lijntjes in het gezicht en gele nagels.

Met eerdere wetenschappelijke studies werd - eveneens bij eeneiige, genetisch identieke tweelingen - al het soms schokkende effect van roken op het uiterlijk aangetoond. Maar in die onderzoeken werd nog niet gekeken naar wat de gevolgen van dat veranderde uiterlijk zijn voor omgangsvormen tussen mannen en vrouwen.

Links de niet-roker.

Rechts de roker.

Links de niet-roker