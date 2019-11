Niet-vliegende Greta Thunberg weet niet hoe ze in Madrid moet komen: ‘Kan iemand mij helpen?’

Greta Thunberg zoekt hulp om de Atlantische Oceaan over te steken zodat ze de klimaatconferentie in Madrid kan bijwonen. Het Zweedse klimaatmeisje is op dit moment op Amerikaanse bodem en heeft geen idee hoe ze in Spanje moet komen. Vliegen wil ze immers niet omdat dit schadelijk is voor het milieu.

Spanje in plaats van Chili: de Verenigde Naties hebben bevestigd dat de COP 25 internationale klimaatconferentie zal plaatsvinden in Madrid, van 2 tot 13 december. Spanje had voorgesteld om de top in Madrid te organiseren, nadat Chili eerder deze week de top had geannuleerd vanwege het aanhoudend sociaal protest in het land.

Oproep

Nu de klimaattop dus officieel is verplaatst, zoekt Thunberg hulp om in Madrid te komen. ,,Ik moet een mogelijkheid vinden om de Atlantische Oceaan in november over te steken. Als iemand mij kan helpen met een transportmiddel, zal ik erg dankbaar zijn”, schrijft ze in een oproep op Twitter en Instagram.

Thunberg had zich nochtans verheugd op een bezoek aan Centraal- en Zuid-Amerika. ,,Het spijt me zo dat ik deze keer niet in staat zal zijn om jullie te bezoeken, ik heb er zo naar uitgekeken. Maar het gaat hier niet over mij, mijn ervaringen of reiswensen. Ik steun de mensen in Chili.”

‘Een leider van deze tijd’

Het Zweedse klimaatmeisje is momenteel in de Verenigde Staten voor onder andere een persoonlijke ontmoeting met Leonardo DiCaprio. De twee spraken vandaag met elkaar over hun gedeelde passie en de acteur was diep onder de indruk van de Zweedse tiener, schrijft hij op Instagram.

Leonardo noemt Greta, die het gezicht werd van de jeugdbeweging tegen het gebrek aan actie tegen klimaatverandering, “een leider van deze tijd”. ,,Ik hoop dat de boodschap van Greta wereldleiders wakker schudt en dat ze beseffen dat de tijd van inactiviteit voorbij is. Het is door Greta en jonge activisten overal dat ik optimistisch ben voor wat de toekomst gaat brengen”, schrijft hij bij twee kiekjes van hun onderonsje.

De acteur vond het een eer om de activiste te ontmoeten. We ‘hebben elkaar beloofd dat we elkaar steunen zodat we hopelijk een betere toekomst voor onze planeet kunnen bewerkstelligen’.