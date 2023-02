Nieuw-Zeeland roept noodtoestand uit wegens “ongekende” natuurramp door cycloon Gabrielle

In Nieuw-Zeeland is dinsdagochtend de noodtoestand afgekondigd vanwege de grootschalige schade die cycloon Gabrielle heeft aangericht op het Noordereiland. De autoriteiten spreken van een “ongekende” natuurramp.

Slechts twee keer eerder, vanwege de verwoestende aardbevingen in Christchurch en in recentere jaren de Covid-19-pandemie, was de noodtoestand er op nationaal niveau van kracht.

De Nieuw-Zeelandse premier Chris Hipkins zegt dat de cycloon, die in Nieuw-Zeeland al sinds zondag voor extreem weer zorgt, “grote schade heeft aangericht door het hele land”. Er was gewaarschuwd voor “een van de zwaarste stormen van de eeuw”. Dinsdagochtend is op tientallen beelden op sociale media te zien dat huizen zijn overstroomd en wegen zijn weggespoeld. Volledige regio’s, zoals de kustprovincie Gisborne, zijn volgens de autoriteiten afgesneden van de buitenwereld.

Verplichte evacuaties

Het ministerie van Noodsituaties meldt dat het niet met alle lokale brandweerkorpsen contact heeft kunnen leggen vanwege problemen met mobiele netwerken. De hulpdiensten kregen in de afgelopen 24 uur 18.000 telefoontjes vanwege de storm. Reddingsoperaties worden bemoeilijkt doordat helikopters vanwege de harde wind niet overal kunnen vliegen. Het leger wordt op sommige plekken ingezet om te helpen bij verplichte evacuaties en de situatie verandert “van minuut tot minuut”.

Cycloon Gabrielle veroorzaakte naast golven tot 11 meter hoog en windstoten tot 140 kilometer per uur ook zware regenval. Het weerstation Raparapaririki, in de regio Gisborne, registreerde tussen zondag en dinsdag een recordhoeveelheid van 568 millimeter regen. ,,Het gaat om een aanzienlijke ramp die een reële bedreiging vormt voor het leven van de Nieuw-Zeelanders’’, aldus minister van Noodhulp Kieran McAnulty. Air New Zealand, de nationale luchtvaartmaatschappij, zegt dat 30.000 reizigers last hebben van geannuleerde of gewijzigde vluchten.

Ook Auckland, Nieuw-Zeelands grootste stad die nog herstellende was van de overstromingen ruim twee weken geleden, werd zwaar getroffen door de storm. Ten westen van de stad, in Muriwai, is een lid van de vrijwillige brandweer vermist na een aardverschuiving bij een ondergelopen woning.

Meer dan 225.000 huishoudens verspreid over het Noordereiland zitten zonder stroom. Sinds cycloon Bora, in 1988, was er volgens de minister van Energie niet zo’n grote verstoring van het elektriciteitsnet. Door een ondergelopen onderstation, dat onderdeel is van het hoogspanningsnet, kan het nog “dagen of weken” duren voordat delen van het land weer zijn aangesloten op het stroomnet.

Volledig scherm © AP