Nieuw-Zeelander (19) bekent zware mishandeling Nederlandse toerist

Een 19-jarige man heeft voor de rechter in Nieuw-Zeeland toegegeven dat hij in augustus vorig jaar een Nederlandse toerist (23) bewusteloos sloeg en diens Amerikaanse vriendin aanviel. Het stel had op het Nieuw-Zeelandse Noordereiland afgesproken voor een droomvakantie.

Die vakantie veranderde op 3 augustus in een nachtmerrie. Een gemaskerde man viel de twee geliefden iets na middernacht aan op een parkeerplek langs de kant van de weg bij een baai in Mangawai. De Nederlander en zijn vriendin lagen te slapen in hun kampeerwagen en werden wakker van gebons op de zijkant van het voertuig, tekende de New Zealand Herald op uit de mond van de politie.

Wurgpoging

De aanvaller eiste dat het stel uitstapte. Dat weigerden de twee toeristen, van wie de identiteit niet bekend is gemaakt. Daarop sleurde de man de Nederlander aan diens voeten uit de kampeerwagen. Hij sprong bovenop zijn slachtoffer, sloeg net zolang op hem in tot hij bewusteloos was en probeerde de twintiger daarna te wurgen. De 25-jarige vriendin van de Nederlander werd eveneens aangevallen toen ze haar partner wilde helpen. De aanvaller sloeg haar een gebroken neus.

Daarna rende de man weg. Nadat de Nederlander weer bij bewustzijn was gekomen, zocht het doodsbange stel een veilig heenkomen in hun kampeerwagen en reed weg. De aanvaller achtervolgde hen echter. Het duurde volgens de politie anderhalf uur voor de twee toeristen een ambulancepost bereikten en in veiligheid waren. De slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis.

Signalement

Verdachte Hamuera Tierney werd vrij snel daarna aangehouden op basis van het signalement dat zijn slachtoffers de politie gaven. Hij was destijds 18 jaar en wordt vervolgd voor het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan twee buitenlandse toeristen.

Tierney verscheen vrijdag voor de rechter in Whangārei, waar hij eerder al schuldig had gepleit. Hij is vrij op borgtocht in afwachting van de uitspraak. Die valt begin juli.

Acht dagen

De Nederlander en zijn Amerikaanse vriendin hadden afgesproken om elkaar op 28 juli vorig jaar in Nieuw-Zeeland te ontmoeten voor een droomvakantie. Ze hadden slechts acht dagen de tijd en besloten om met een gehuurde kampeerwagen het Noordereiland te verkennen.

Verkracht en beroofd

Het is niet de eerste keer dat een Nederlandse toerist in Nieuw-Zeeland het slachtoffer wordt van geweld. In januari 2009 werden een Nederlandse vrouw (22) en haar vriend (25) in Tuatapere op het Zuidereiland overvallen in hun kampeerwagen. Een man met een mes bedreigde het stel, verkrachtte de vrouw voor de ogen van haar vriend en verdween daarna met een geldbedrag.