Nieuw-Zeelandse kinderen jagen voor wedstrijd op verwilderde katten: ‘Maar die lijken op huiskat’

De North Canterbury Hunting Competition, georganiseerd door vrijwilligers van het dorp Rotherham op het Zuidereiland, kondigde zaterdag de nieuwe categorie aan. In de wedstrijd, die eind juni plaatsvindt, kunnen kinderen van 14 jaar en jonger op wilde katten jagen. Hoofdprijs voor wie de meeste verwilderde katten doodt: omgerekend 155 euro. Kandidaat-deelnemers worden gewaarschuwd, want kinderen die katten met een microchip doden - huiskatten dus - worden volledig gediskwalificeerd.

Dierenliefhebbers vrezen dat die waarschuwing onvoldoende is. Verwilderde katten zijn in het wild geboren en anders dan zwerfkatten niet gewend aan mensen, maar qua uiterlijk ogen ze niet anders dan de Simba of Minoes die mensen in huis hebben. ,,Het diskwalificeren van dode katten met microchips is te weinig en te laat”, zegt Will Appelbe, woordvoerder van dierenrechtengroep Safe, tegen The Guardian.

Dierenwelzijnsorganisatie Canterbury SPCA is ook ‘uiterst bezorgd’. ,,De kans is groot dat iemands huisdier tijdens dit evenement wordt gedood”, verklaart ze. ,,Bovendien gebruiken kinderen bij dit soort evenementen vaak luchtbuksen die de kans op pijn en leed vergroten en een trage dood kunnen veroorzaken.” In Nieuw-Zeeland mogen kinderen een luchtbuks gebruiken als ze er een vergunning voor hebben of zonder vergunning als ze onder supervisie staan van een volwassene.

Katten bedreigen Nieuw-Zeelandse biodiversiteit

Dat Nieuw-Zeelanders de strijd aanbinden met de verwilderde katten is niet opmerkelijk. Zowel wilde als huiskatten vormen een ernstige bedreiging voor de biodiversiteit en de inheemse fauna van de eilanden in de Grote Oceaan. Ze eten bedreigde inheemse vogels en eieren, hagedissen, vleermuizen en insecten. Sommige politici willen deze ‘indringers’ en ‘sadisten van het dierenrijk’ zelfs volledig uitroeien. Dat gebeurt al met ratten, buidelratten en wezels, want Nieuw-Zeeland wil in 2050 vrij zijn van deze uitheemse roofdieren.

Craig Gillies, hoofdwetenschapper van de afdeling conservatie van de Nieuw-Zeelandse overheid, steunt ‘de bestrijding van verwilderde katten’. ,,Op voorwaarde dat deze wordt uitgevoerd door ervaren mensen met behulp van goedgekeurde humane methoden”, zegt hij. ,,Maar verwilderde en gedomesticeerde katten zijn dezelfde soort en het is vrijwel onmogelijk om een verschil tussen de twee vast te stellen.”

In 2022 deden er meer dan 250 kinderen en ongeveer 650 volwassenen mee aan de jachtwedstrijd. Katten waren toen nog geen wedstrijdcategorie. De kinderen doodden vorig jaar 427 dieren, vooral buidelratten, hazen en konijnen. De wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd om geld in te zamelen voor een plaatselijke school en zwembad. Maar ‘kinderen op pad sturen om katten te doden’ is volgens dierenrechtenactivist Appelbe niet de manier om budget bij elkaar te sprokkelen.

North Canterbury Hunting Competition reageerde bij The Guardian niet op een verzoek om commentaar.