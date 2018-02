Nieuwe beelden tonen hoe Ivana (18) discotheek wordt uitgedragen

video Live meegenieten van uitzicht Tesla Roadster in de ruimte

7 februari De Tesla Roadster die aan boord was van de raket die gisteravond succesvol de ruimte in werd geschoten door ruimtevaartbedrijf SpaceX, is op weg naar Mars. De sportauto zweeft nu rond in de ruimte en via een webcam kan gevolgd worden hoe het ronduit indrukwekkende uitzicht is vanuit de elektrische wagen.