Nieuwe cocaïnevangst in Spanje: ‘Rol Nederlandse drugscriminelen in Galicië is groter dan ooit’

De rol van de Nederlanders is groter dan ooit, citeert de Diario de Pontevedra uit de Socta-analyse (Serious and organised crime threat assessment). Die betrokkenheid bleek in oktober vorig jaar al na de ontmanteling van wat de ‘actiefste cocaïnebende van Europa’ werd genoemd. Daarbij werden in Spanje en Nederland acht Marokkaanse Nederlanders aangehouden. De bende probeerde ruim 6000 kilo van het witte poeder via verschillende Europese havens binnen te smokkelen.

De politie kwam de bende eind 2019 op het spoor tijdens een onderzoek naar een internationaal netwerk van wapenhandel in de provincie Pontevedra. Daarin dook letterlijk een narco-onderzeeër op. Verder onderzoek leidde tot meerdere cocaïnevangsten, allemaal gelinkt aan de Nederlandse organisatie.

De vier arrestaties van afgelopen week leiden opnieuw naar Nederland. Drie arrestanten, afkomstig uit kustgemeenten aan de Atlantische Oceaan bij La Coruña en Pontevedra, worden er volgens de regionale krant van verdacht als drugskoerier te hebben gewerkt voor een Nederlands crimineel netwerk. De vierde arrestant is een Nederlander die verantwoordelijk zou zijn geweest voor het inhuren van de koeriers. De drie Galiciërs worden ervan verdacht grote hoeveelheden drugs over land te hebben getransporteerd nadat de zendingen uit Zuid-Amerika Spanje hadden bereikt. Dat gebeurde in verschillende Spaanse havens maar ook in talrijke baaien langs de rotsachtige noordwestkust.

DEA

Het onderzoek begon op het politiebureau van de stad Pontevedra. Rechercheurs volgden er het spoor van de drie verdachten. Tijdens het onderzoek kreeg het drugsteam van de nationale recherche in Madrid een tip van de Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisatie DEA over voorbereidingen voor een cocaïnetransactie. Verder onderzoek leverde een link op met de drie koeriers. Ze moesten in de buurt van de Spaande hoofdstad een lading cocaïne ophalen en naar een door de Nederlander bepaalde plaats vervoeren, zo bleek. Op het moment dat ze de pakketten wilden inladen, greep het drugsteam van de nationale recherche in. De speurders arresteerden de verdachten en namen de 188 kilo cocaïne in beslag.

Bij daaropvolgende doorzoekingen in de woningen van de vier in Galicië nam de politie ruim 80.000 euro aan contanten in beslag alsook 13 kilo wiet, 2 kilo hasj, 600 gram crystal meth, gps-volgapparatuur, precisieweegschalen, verpakkings- en geldtelmachines. Daarnaast werden drie luxewagens, twee motoren en vijftien telefoons veilig gesteld.

