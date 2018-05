Nieuwe cover National Geographic: een toekomstig icoon?

De cover wordt nog frappanter als je weet dat wetenschappers onlangs een plastic zak hebben aangetroffen in de Marianentrog - de diepst bekende plek in de oceaan, voor de kust van Japan en China. Dat er op bijna 11 kilometer diepte afval wordt gevonden, is meer dan verontrustend.



Binnenin het tijdschrift wordt het probleem uitgebreid weergegeven aan de hand van prachtige foto’s en infographics. De cijfers zijn duizelingwekkend: elke minuut gaan een miljoen plastic flesjes over de toonbank, waarvan de meeste uiteindelijk op een stortplaats terechtkomen. Of in de oceaan, waar ieder jaar zo’n 5,3 tot 14 miljoen ton plastic wordt gedumpt - en er drijft al zo’n 150 miljoen ton rond. Er wordt geschat dat het gewicht van plastic in onze oceanen in 2050 het gewicht van de vissen zal overschrijden.



National Geographic wil dat die afvalberg kleiner wordt en geeft alvast het goede voorbeeld. Vanaf nu zal het plastic cellofaan rond de tijdschriften vervangen worden door recyclebaar papier.