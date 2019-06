‘Nieuwe documenten MH17 zijn belangrijk voor proces’

De Russische onderzoeksjournalist Pavel Kanygin volgt al vijf jaar lang gedreven het proces rond de aanslag op vlucht MH17. Vorige week publiceerde hij in zijn krant Novaja Gazeta nieuwe documenten over Russische betokkenheid bij de ramp.

Zo zou zich volgens ‘Novaja’ twee dagen voor het neerschieten van de Boeing boven Oost-Oekraïne op 17 juli 2014 een eenheid van 170 militairen van de Russische luchtafweer hebben gemeld aan de grens met Oekraïne.

Ook tonen de documenten aan dat de militaire verkeerspolitie opdracht had het konvooi van 69ste logistieke brigade te begeleiden. Die vervoerde luchtafweermaterieel van de 53-ste brigade, die de BUK leverde. Ze geven tevens vrachtwagens, nummerborden en de naam van een chauffeur weer die ook in het JIT-rapport staan vermeld en er duiken in de documenten namen op van officieren die leiding gaven aan het konvooi.

Volledig scherm Pavel Kanygin © RV

Ook opmerkelijk: de 170 militairen krijgen voor vijf dagen gevechtsrantsoenen mee. Die gebruiken ze normaal gesproken in oorlogszones. Het duidt erop dat de Russische troepen (met BUK) paraat stonden de Oekraïense Donbass binnen te trekken.

Hoe komt u aan de documenten?

,,Dat kan ik niet zeggen. Ik moet mijn bronnen beschermen. Maar ik kan u verzekeren dat de bronnen betrouwbaar en de documenten echt zijn. De documenten zijn ook niet geclassificeerd als ‘geheim’. ’’

Staat er iets nieuws in de documenten wat we nog niets wisten?

,,Niet echt, maar de betekenis ervan is dat alles wat het JIT al wist, nu ook wordt bevestigd op basis van Russische documenten. Dat is van groot belang voor de juridische procedure en straks in de rechtszaal. Het gaat om indirect bewijs, maar dat gekoppeld aan de informatie van het JIT, kan het veel duidelijk maken over wat er die dag is gebeurd.’’

U schrijft al vijf jaar over MH17. Vanwaar die drive?

,,Ik volgde de oorlog in Oost-Oekraïne, vanaf het moment dat die in de zomer van 2014 losbrak. Toen MH17 werd neergeschoten, kon het me in eerste instantie niets schelen of de rebellen van de Volksrepubliek Donetsk (DNR), Oekraïners, Russen of Amerikanen het hadden gedaan. Ik wilde gewoon de waarheid weten en ben op zoek gegaan. Ik begon te analyseren en stap voor stap te ontdekken dat de Russische autoriteiten zaken achterhielden, verdraaiden en ronduit leugens over de zaak verkochten. Daarom wil ik niet alleen voor de slachtoffers en hun families aantonen wat er is gebeurd, maar ook aan de Russen duidelijk maken hoe hun eigen machthebbers opereren. De bevolking leest geen stukken op internet of heeft daar zelfs ten dele geen toegang toe.’’

Uw collega van Medoeza, Ivan Goloenov, is afgelopen vrijdag gearresteerd op verdenking van drugsbezit en –verkoop . U bent minstens zo kritisch op de Russische autoriteiten. Loop u ook niet het gevaar te worden opgepakt?

,,Natuurlijk. Sterker nog, afgelopen vrijdag ben ik met twee anderen bij een piketdemonstratie voor Goloenov gearresteerd en vastgehouden, terwijl we ons volledig aan de wet hielden. Ze hebben ons ook vrijwel direct weer vrijgelaten, wat aangeeft dat de politie geen enkele grond had dit te doen. Maar ik ben altijd bang dat de autoriteiten me een keer een kunstje zullen flikken. In de DNR ben ik al eens gearresteerd, mishandeld en eruit gezet wegens vermeend drugsgebruik. Ook in Rusland weet je nooit wat er met je kan gebeuren, als je je tegen de macht keert. Mijn naam wordt in andere, pro-Kremlin media voortdurend door het slijk gehaald en dat is erg onprettig.’’

Wat gaat u doen op 17 juli?