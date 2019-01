Nieuwe ecologische ramp dreigt door roodbruine modderstroom

De autoriteiten in het zuidoosten van Brazilië zijn bezig om erger te voorkomen, terwijl nabestaanden treuren om de 84 doden die zijn geborgen en de families van 276 vermisten in grote angst en onzekerheid leven. Op de route van het zwaar vervuilde water ligt de stad Petrolina met 350.000 inwoners.

De hoop is gevestigd op een dam in de Paraopeba rivier. Daar moet het vuile water voor schoonmaak worden gescheiden in de reservoirs van de dam. ,,Veel mensen stroomafwaarts zijn ervan afhankelijk dat hun rivier blijft leven'', aldus Carlos Rittl, directeur van een milieuorganisatie in de buurt. Volgens berekeningen arriveert het water tussen 5 en 10 februari bij de dam.

Wanhoop nabij

De roodbruine modder stroomt met een snelheid van een kilometer per uur en vernietigt onderweg al het leven in de rivier. Vissen en waterplanten sterven massaal. Indiaanse stammen in het gebied zijn de wanhoop nabij. ,,We waren gewend in de rivier te vissen, ons te wassen, het water te halen voor de irrigatie. Dat kan allemaal niet meer", aldus dorpschef Hayo tegen het persbureau AP.