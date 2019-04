Nieuwe explosies in Colombo: minstens drie doden

Het gaat om drie politiefunctionarissen, meldt de Sri Lankaanse nieuwszender News 1st . Ze kwamen om het leven bij de voorlopig laatste explosie in Colombo. Die vond plaats op een nog niet nader gespecificeerde locatie in Orugodawatta, een noordelijke voorstad. Het is nog niet duidelijk wat het doelwit was.

De zevende aanslag werd volgens de politie gepleegd in een hotel tegenover de dierentuin in de zuidelijke voorstad Dehiwala. Sommige bronnen spreken over een ontploffing in de ontvangsthal van het hotel. Iemand zou zichzelf hebben opgeblazen. Volgens de Sri Lanka Guardian gebeurde dit in een guesthouse vlakbij de dierentuin, die per direct werd gesloten.