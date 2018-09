Nieuwe geschiedenislessen Texas: Geen Clinton meer, wel impact van Mozes

In Texas heeft de onderwijsraad de voorschriften voor geschiedenislessen herzien. Vanaf nu mag er bijvoorbeeld niet meer over Hillary Clinton gepraat worden. Omstreden zaken als de impact van Mozes op de stichting van Amerika zitten nog wel in het lessenpakket.

Geschiedenis schrijven is slechts enkele gegeven. De geschiedenis herschrijven is blijkbaar een stuk makkelijker. In de Amerikaanse staat Texas heeft de onderwijsraad een reeks nieuwe richtlijnen voor geschiedenisboeken goedgekeurd. Daarin staat vermeld welke onderwerpen behandeld mogen worden op school en welke niet.

De meest controversiële wijziging die ze doorvoeren, is het schrappen van de naam Hillary Clinton uit het lessenpakket. De voormalige first lady, die later als eerste vrouw ooit door een grote partij genomineerd werd als presidentskandidaat, was volgens de raad van ondergeschikt belang. Ook Hellen Keller, een schrijfster en activiste uit 1888 die als eerste dove en blinde Amerikaan een hoger diploma behaalde, werd geschrapt uit de boeken.

Toch haalden heel wat omstreden passages de selectie wel. Zo leren Texaanse kinderen bijvoorbeeld wel dat de leer van Mozes de meest invloedrijke factor was bij de stichting van de Verenigde Staten.

'Neem geen loopje met Christelijke waarden'

Ook bij de les over de Alamo (de strijd waarin de Amerikanen op bloedige wijze het toenmalige Mexicaans Texas veroverden) wordt nog steeds naar de Amerikanen verwezen als “de heroïsche verdedigers die hun leven gaven".

Toch staat de onderwijsraad als één blok achter de nieuwe afspraken. ,,In Texas neem je geen loopje met de Alamo of met onze Christelijke waarden”, zegt voorzitter Jonathan M. Saenz in een statement. Texas staat algemeen bekend als een erg conservatieve staat.