Nieuwe lavastroom La Palma bereikt zee

VIDEO Einde vulkaanuit­bar­sting La Palma na zeven weken nog lang niet in zicht

Het einde van de vulkaanuitbarsting op het Spaanse eiland La Palma is na zeven weken nog steeds niet in zicht. Wetenschappelijke gegevens wijzen er niet op dat de eruptie in de nabije toekomst zal eindigen, meldt zondag het noodcomité dat de vulkaan in de gaten houdt.

7 november