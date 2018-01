Nieuwe, levensgevaarlijke trend: wascapsules in je mond stoppen

Van de rage - de zogenoemde tidepodchallenge - lijkt vooralsnog alleen sprake in de Verenigde Staten en Engeland, maar buitenlandse media verwachten dat de potentieel levensgevaarlijke trend zich snel zal uitbreiden. Een zegsman van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) - onderdeel van de universiteit Utrecht - kent nog geen Nederlandse gevallen. Hoe dan ook waarschuwt hij: ,,Nooit doen.''

Unilever, dat de capsules produceert onder merknamen als OMO en Robijn, raadt het in de mond stoppen van de dingen ten stelligste af. ,,Wasmiddeltabs zijn uitsluitend bedoeld om de was te doen. Nergens anders voor! We zetten niet voor niets op de verpakking dat ouders ze buiten bereik van kinderen moeten houden en dat je onder meer voorzichtig moet zijn met contact met de huid en ogen. Het enige en nadrukkelijke advies dat we met betrekking tot deze challenge kunnen geven is: doe het niet! Nu niet en nooit niet'', aldus woordvoerder Fleur van Bruggen.

Volledig scherm Een taart met wascapsules: honderd procent nep! © YouTube

De Britse tabloid The Sun spreekt nu al van de 'met voorsprong gevaarlijkste trend in 2018 onder tieners'. ,,Wie iets van de vloeistof in de capsules binnenkrijgt, kan gaan braken, misselijk worden, ademhalingsproblemen krijgen en diarree'', benadrukt een Engelse arts. ,,In het ergste geval resulteert het innemen van zo'n tab in de dood.'' Alle fabrikanten melden de gevaren van de stoffen op de verpakkingen en adviseren veel melk of water te drinken als iets van de bijtende vloeistoffen in mond of slokdarm komt. In alle gevallen wordt geadviseerd medische hulp te zoeken.

Voor de tidepodchallenge stoppen tieners de capsules in hun mond en wachten dan tot het oplosbare plastic omhulsel 'verteert'. Vervolgens is het een kwestie van het ding net op tijd uitspugen. Dat proces laten de jongeren filmen, waarna het resultaat op internet wordt gezet. Op YouTube duiken steeds vaker beelden op van tieners die zich aan de wascapules wagen.

Doorbijten

Maar lang niet iedereen kiest voor de 'voorzichtige' uitdaging. Er zijn ook tieners die een capsule in een keer kapot bijten en de inhoud met een vies gezicht uitspugen voor het oog van een draaiende camera.

De trend is vermoedelijk ingezet door nepfilmpjes en -foto's die recent op sociale media zijn gezet. Zo twitterde iemand een foto van een pizza met daarop gesmolten wastabs. Weer anderen kwamen met gemanipuleerde afbeeldingen van capsules van wasmiddelmerk Tide (gemaakt door de multinational Procter & Gamble). Daarbij het bijschrift dat ze er niet alleen lekker uitzien maar ook uitstekend smaken. Of: iemand die een taart bakt met als kleurig ingrediënt wascapsules.

Behalve Unilever reageerde ook Procter & Gamble op de levensgevaarlijke uitdaging. ,,Onze verpakkingen bevatten een zeer geconcentreerd wasmiddel dat is bedoeld om kleding te reinigen. Ze worden elke dag door miljoenen gezinnen op een veilige manier gebruikt. Ze mogen alleen worden gebruikt om textiel te wassen en moeten ver buiten het bereik van kinderen worden bewaard. Er mag absoluut niet mee worden gespeeld, in welke omstandigheid dan ook, zelfs als het als grap bedoeld is'', stelt het bedrijf in een verklaring.