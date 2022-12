Nieuwe poll Elon Musk: moet ik terugtreden als baas van Twitter?

De poll over zijn aanblijven kwam om 00.20 uur online. In totaal kan er twaalf uur lang worden gestemd. Kort erna stuurde Musk een tweet de wereld in waarin hij schreef: ,,Zoals het gezegde luidt: Wees voorzichtig met wat je wenst, je zou het kunnen krijgen.’’ Binnen een uur na de lancering van de poll brachten al ruim drie miljoen Twitter-gebruikers hun stem uit.

Sinds Musk in oktober voor 44 miljard dollar de leiding van Twitter heeft overgenomen is het sociale medium in roerig vaarwater terecht gekomen. Zo ontsloeg hij de voltallige top van het bedrijf en meer dan de helft van het aantal medewerkers. Ook schorste hij verschillende journalisten, werkzaam voor onder meer CNN en The New York Times. Hij herstelde de accounts nadat hij, eveneens via een Twitter-poll, zijn volgers had gevraagd of hij de schorsing weer moest opheffen. Een meerderheid van de twitteraars koos daarvoor. Op eenzelfde manier besloot hij dat de Amerikaanse oud-president Donald Trump na een maandenlange schorsing mocht terugkeren op het platform.