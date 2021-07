Nieuwe premier Haïti belooft orde te herstellen en verkiezingen

Gewonde weduwe van vermoorde president Haïti keert terug voor zijn begrafenis

18 juli De weduwe van de op 7 juli doodgeschoten Haïtiaanse president Jovenel Moïse is zaterdag teruggekeerd naar huis. Ze was de afgelopen week in de Amerikaanse staat Florida om zich te laten behandelen aan de verwondingen die ze opliep bij de aanslag, aldus een Haïtiaanse functionaris.