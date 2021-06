Nieuwe president Iran wil 'interactie met de wereld', maar niet met de VS

Zeker 27 mijnwer­kers omgekomen bij busongeluk in Peru

19 juni Een bus met mijnwerkers is vrijdag in het zuiden van Peru van de weg geraakt en in een ravijn gestort. Volgens hun werkgever zijn er zeker 27 doden gevallen. Het voertuig was op weg van een mijn in de buurt van de archeologische vindplaats Nasca Lines naar de stad Arequipa. De bus viel naar de bodem van een 400 meter diep ravijn. Volgens een functionaris is de buschauffeur mogelijk achter het stuur in slaap gevallen.