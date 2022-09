Nieuwe staatsgreep in Burkina Faso, tweede al dit jaar

Er is voor de tweede keer dit jaar een staatsgreep gepleegd in Burkina Faso. Legerkapitein Ibrahim Traore heeft de militaire leider Paul-Henri Damiba afgezet, de regering ontbonden en de grondwet opgeschort, zei hij in een verklaring die vrijdagavond op de nationale televisie is voorgelezen.

Volgens Traore heeft een groep militairen besloten Damiba te verwijderen omdat hij niet in staat is gebleken de opstand van islamitische militanten in het land te beteugelen. Hij kondigde aan de grenzen voor onbepaalde tijd te sluiten en alle politieke en maatschappelijke activiteiten op te schorten.

Vrijdagmorgen braken gevechten uit in de hoofdstad Ouagadougou. De regering maakte eerder vrijdagavond bekend dat die het gevolg waren van een “interne crisis” binnen het leger. Er zouden onderhandelingen gaande zijn om tot een vergelijk te komen, liet een regeringswoordvoerder weten.

Zware geweerschoten

Vroeg in de morgen waren in sommige woonwijken in Ouagadougou zware geweerschoten te horen. Ook was er een grote ontploffing in de buurt van het presidentieel paleis en geweervuur rond het hoofdkwartier van de militaire junta. Soldaten namen posities in langs de weg die leidt naar het presidentieel paleis en blokkeerden de toegang tot administratieve gebouwen en de nationale televisie, die enkele uren stopte met uitzenden.

Nu blijkt er dus weer een staatsgreep te zijn gepleegd. Op 24 januari nam een militaire junta onder leiding van kolonel Paul-Henri Sandaogo Damiba de macht over. De staatsgreep werd toen verwelkomd door de meeste inwoners, die het zat waren dat de regering van voormalig president Roch Kaboré niet in staat was islamitische militanten in bedwang te houden die in de voorbije jaren duizenden burgers hebben gedood en grote delen van het noorden en oosten hebben ingenomen.

Deze week waren in steden in Burkina Faso demonstraties tegen het leger. In zijn eerste verklaring na de machtsovername in januari beloofde Damiba de veiligheid te herstellen. De aanvallen in het verarmde West-Afrikaanse land zijn echter verergerd en het leger is in een staat van wanorde. De achterban, die Damiba in januari nog steunde, zou gefrustreerd zijn geraakt vanwege het gebrek aan vooruitgang.