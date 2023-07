Nieuwe strategie Kyiv lijkt vruchten af te werpen, tegenoffensief van Oekraïne maakt Russen nerveus

Oorlog Oekraïne LIVE | Oekraïne vuurt Noord-Koreaanse raketten op Russen af, Moskou dreigt met meer aanvallen

Oekraïense soldaten hebben Russische troepen volgens The Financial Times (FT) bestookt met Noord-Koreaanse raketten. Die waren in beslag genomen door een ‘bevriend’ land voordat ze aan Kyiv werden geleverd. Maar het Oekraïense ministerie van Defensie suggereerde dat de wapens waren buitgemaakt op de Russen. In reactie kondigt Moskou aan de aanvallen op militaire doelen in Oekraïne te intensiveren. Lees hieronder alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne.