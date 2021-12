Op sociale media buiten China is er veel steun voor de gevallen mediamagnaat. ‘Jimmy Lai is een held. Hoewel hij wist dat zijn persoonlijke vrijheid werd bedreigd met de nieuwe wet, bleef hij in Hongkong, in plaats van te vluchten’, aldus een post waarin wordt voorgesteld Lai de ‘Gouden Pen van de Vrijheid’ toe te kennen. Dit is de internationale persprijs die jaarlijks door de World Association of Newspapers wordt uitgereikt.



Jimmy Lai is een bijzondere vogel. De katholieke miljonair, die rijk werd met kleding (hij stuurde destijds gratis T-shirts naar de studenten op Tiananmen), leidde daarna zijn sensatiekrant Apple Daily als een hysterische Engelse tabloid. Maar dan met nog meer seksverhalen, vette roddels over beroemdheden en ook - en daar werd het problematisch - met onthullende verhalen over corrupte politici en ceo’s van (staats)bedrijven. Daarbij kon Lai, een verklaard bewonderaar van Donald Trump, het niet laten partijbonzen te beledigen zoals zijn voorbeeld Trump dat kon. Zo noemde hij Li Peng, premier ten tijde van het Tiananmenbloedbad, een ‘zoon van een schildpaddenei’. In het Mandarijn een zeer grove belediging want de gedachte is dat schilpadden niet weten wie hun vader is. Omgekeerd noemen Chinese staatsmedia Lai regelmatig ‘verrader’, vriend van Amerika en erger.