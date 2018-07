Nieuwe video Thaise voetballertjes vrijgegeven, duiklessen begonnen

Een voor een worden de jongeren in het licht gezet om zich daarna te identificeren. Af en toe wordt er wat gelachen. Het is niet duidelijk wanneer de beelden precies zijn opgenomen. De kinderen en hun 25-jarige coach werden maandag gevonden. Nu wordt bekeken hoe hulpdiensten hen veilig en wel weer uit het deels ondergelopen grottenstelsel kunnen krijgen.



Het jeugdteam bevindt zich in een grotkamer op vijf kilometer van de hoofdingang. Deze kamer wordt door speleologen Pattaya Beach genoemd. Een deel van het grottenstelsel is ondergelopen. Het idee is om de jongens te laten aansterken en ze vervolgens onder begeleiding door het nauwe grottenstelsel naar de uitgang te duiken. Dat vergt de nodige oefening, een hels karwei. De jongens kunnen niet zwemmen.



Toch hebben ze hun eerste duiklessen al gehad, laat de Thaise vice-premier en minister van Defensie Prawit Wongsuwan weten. ,,We leren de kinderen in een stoomcursus zwemmen en duiken. Als het waterniveau in de grotten daalt en de stroming afneemt, kunnen ze dan snel naar buiten."