Nieuwe video Thaise voetballertjes vrijgegeven

Verhof­stadt wil Tusk op 'ontsche­pings­plat­form'

3 juli Niemand weet nog of er regionale ontschepingsplatforms voor asielzoekers komen en zo ja waar, maar liberaal fractieleider in Europa Guy Verhofstadt weet al wel wie de eerste bewoner moet worden: Raadsvoorzitter Donald Tusk. ,,Ga daar zelf zitten en ga werken in plaats van op vakantie te gaan”, aldus Verhofstadt in een vinnig debat tot Tusk.