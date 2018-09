Nieuwe zoekactie naar vermiste Nederlander Kamphuis

Opstootjes bij demonstra­ties in Duitsland

20:00 Op meerdere plekken in Duitsland is zondag gedemonstreerd door extreemrechtse groepen en tegenstanders. In Keulen gingen 12.000 mensen de straat op voor een ruimhartiger vluchtelingenbeleid, in Gelsenkirchen raakten betogers slaags met elkaar.