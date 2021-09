Nikkie de Jager spreekt bij de VN: ‘Heel trots en blij dat ik nu voor verandering kan zorgen’

In 69 landen in de wereld zijn homoseksuele relaties strafbaar, en in 13 landen is het expliciet verboden je te uiten als transgender persoon. Dat moet veranderen, bepleit Nederland op de jaarlijkse VN-top. Het gaat daar vooral over acute crises in de wereld - een opwarmende aarde, een ingestort Afghanistan, een voortrazende pandemie - maar Nederland vraagt daarnaast ook aandacht voor de rechten van de lhbti-gemeenschap.