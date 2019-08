‘No-deal brexit zorgt voor voedselschaarste in Groot-Brittanië’

Greta Thunberg voelt zich ondanks wilde zee goed na vier dagen varen

17 augustus Klimaatactiviste Greta Thunberg (16) is inmiddels vier dagen onderweg tijdens haar zeiltocht van Engeland naar de Verenigde Staten en alles lijkt volgens plan te verlopen. Ondanks de hoge golven van de afgelopen dagen voelt ze zich goed. ‘Ik slaap en eet goed en tot nu toe geen last van zeeziekte’, laat ze weten via Twitter.