Nog eens miljoenen Amerikanen vragen werkloosheidsuitkering aan, totaal nu op 27 miljoen

Het aantal werkloze Amerikanen dat zich afgelopen week meldde voor een uitkering is op 4,4 miljoen uitgekomen. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Handel bekendgemaakt. In totaal hebben zich sinds half maart al circa 27 miljoen Amerikanen tot de overheid gewend voor steun.

Tot vier weken geleden stond het record voor het aantal Amerikanen dat in één week werkloos was geworden op 695.000. Dat was in 1982. Een week geleden steeg het aantal mensen dat een werkloosheidsuitkering aanvroeg met meer dan 5.245.000. In vier weken tijd zijn bijna alle banen die er sinds de financiële crisis zijn bijgekomen weer allemaal verdwenen.

Dreun

De economische dreun van de coronapandemie is in de VS keihard. Miljoenen mensen zijn per direct hun inkomen kwijt en het sociale vangnet kent grote gaten. Je baan verliezen betekent daar vaak ook dat je je zorgverzekering kwijtraakt.

Een potje voor noodgevallen hebben de meeste Amerikanen niet: zo’n 40 procent van hen kan geen onverwachte uitgave van bijvoorbeeld 400 dollar bekostigen. De voorzitter van de centrale bank Fed in St. Louis, James Bullard, zei dat in het tweede kwartaal wel eens 30 procent van de Amerikaanse beroepsbevolking werkloos kan zijn of worden. De krimp van de economie wordt door analisten op wel 30 tot 50 procent geschat.