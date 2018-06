Nog 'maar' 80 km/u op Franse B-wegen

Amerikaan­se poseert trots met net doodgescho­ten zeldzame giraf

18:52 Een Amerikaanse vrouw gaat als een razende over het internet met een foto van een net door haar doodgeschoten zeldzame zwarte giraf. Tessa Thompson Talley deelde al eerder foto’s van doodgeschoten dieren uit Zuid-Afrika. In dit geval schreef ze bij de foto 'dit is een droom die uitkomt'. Na een storm van protest verwijderde Talley haar foto's, maar toen had het internet ze al gevonden.